Белгородцам пояснили, как попасть в именные батальоны

Накануне, 13 февраля, выяснилось, что попасть в именные батальоны Белгородской области достаточно непросто. Если вы придёте в военкомат и попроситесь в такой батальон, вам наверняка скажут, что ничего об этом не знают. Во время прямого эфира в соцсетях к губернатору Вячеславу Гладкову обратились как раз после такого недоразумения.

Один из жителей региона задал такой вопрос:

-Почему вы заявили об именных батальонах Белгорода и Старого Оскола, а в них нельзя попасть? Военкомат данными не обладает - знать о них не знают.

Вячеслав Гладков прояснил ситуацию:

- Обращайтесь к моему советнику Олегу Мантулину. Он вам всю информацию предоставит.

Как известно, в Белгородской области есть два именных батальона - белгородский и старооскольский. В них состоят добровольцы, которые служат по контракту и участвуют в спецоперации ещё с апреля 2022 года. На своей форме белгородцы носят гербы региона.