Белгородец потратил с чужой банковской карты около четырех тысяч рублей

Злоумышленник нашел на одной из улиц областного центра чужую банковскую карту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее утерянной банковской карты начали пропадать деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний белгородец. По предварительным данным, злоумышленник нашел на одной из улиц областного центра чужую банковскую карту. С её помощью мужчина совершил несколько покупок магазинах, а также заправил свою машину. В общей сложности он успел потратить около 4 000 рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.