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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 7:25

Белгородец потратил с чужой банковской карты около четырех тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник нашел на одной из улиц областного центра чужую банковскую карту.

Злоумышленник нашел на одной из улиц областного центра чужую банковскую карту.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее утерянной банковской карты начали пропадать деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний белгородец. По предварительным данным, злоумышленник нашел на одной из улиц областного центра чужую банковскую карту. С её помощью мужчина совершил несколько покупок магазинах, а также заправил свою машину. В общей сложности он успел потратить около 4 000 рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.