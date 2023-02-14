Крыши восьми многоквартирных домов досрочно отремонтируют в Белгородской области в 2023 году

Объём работ зависит от суммы собранных взносов собственников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В жилых зданиях по просьбам собственников раньше срока будут отремонтированы крыши и проведено переустройство кровли. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ремонтные работы проведут за счёт средств минимального взноса на капремонт, накопленных собственниками жилых помещений. Полный перечень МКД, которые будут ремонтировать внепланово в Шебекинском горокруге:

улица Генерала Шумилова, 20 и 23;

улица Железнодорожная, 8;

улица Матроса Шарапова, 8;

улица Парковая, 1;

Рабочий переулок, 1;

посёлок Маслова Пристань, улица 72 Гвардейской Дивизии, 84.

Помимо этого, ремонт кровли специалисты проведут в Строителе Яковлевского горокруга по улице Ленина, 4.

Как известно, перенос сроков капремонта жилого дома или его отдельных конструкций регламентируется постановлением правительства Белгородской области от 31.08.2015 года № 318-пп (с изменениями от 11.04.2022 года № 222-пп) «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области».

Для этого собственникам нужно провести общее собрание, сформировать пакет необходимых документов и передать его на рассмотрение в администрацию муниципального образования. Заявку с приложением электронных образов документов необходимо подать не позднее 1 июля года, предшествующего году, в течение которого планируются строительные мероприятия. Объём работ зависит от суммы собранных взносов собственников.