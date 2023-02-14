«Карта жителя Белгородской области» запускается в регионе

В дальнейшем будут охвачены все остальные льготные категории граждан. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Первым партнёром проекта стала одна из сетей магазинов, где свежие продукты теперь можно приобрести с выгодой. Кешбэк для пенсионеров за любые покупки в магазине при оплате картой жителя составляет три процента. Отметим, что в скором времени список партнёров пополнится.

В качестве карты жителя может быть зарегистрирована любая банковская карта системы «Мир». Сделать это можно самостоятельно на портале МФЦ Белгородской области, либо в любом офисе МФЦ на территории региона.

- Карта жителя – своего рода идентификатор, который ,- пояснил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Использование карты позволит не предоставлять каждый раз бумажные справки и удостоверения, чтобы подтвердить статус льготника. Аналогичным образом у нас уже работает для жителей электронный льготный проездной билет.