В Белгородской области 14 февраля ожидаются метель и снежные заносы

Днем и ночью белгородцев ждут осадки в виде мокрого снега. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями и по-настоящему зимняя погода. Днем и ночью белгородцев ждут осадки в виде мокрого снега, местами с налипанием. Ночью возможна метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от минус трех до плюс двух градусов.

В Белгороде ночью 1-3 градуса мороза, днем воздух прогреется от 0 до 2 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: смертельно опасно при налипании мокрого снега стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Снежные осадки и заносы могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим.