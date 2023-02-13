Белгородские следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Новооскольском районе

фото: с сайта СУ СК РФ по Белгородской области.

В региональном Следкоме возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которые в итоге привели к гибели человека. По версии следствия, утром 31 января 2023 года газосварщик одного из предприятий, находящихся в Новооскольском районе Белгородской области, выполнял работы по резке газовым резаком металлических конструкций. По предварительным данным, конструкции были установлены на неровной поверхности, потеряли устойчивость и упали на работника. В результате происшествия 50-летний мужчина скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.