В Белгороде пройдет благотворительная ярмарка игрушек

Каждый может помочь ребенку.

Белгородцев приглашают на благотворительную ярмарку игрушек. Любой желающий сможет сделать доброе дело - обменять понравившуюся игрушку на пожертвование.

Организует акцию ОО «Святое Белогорье против детского рака». Мероприятие пройдет в субботу, 18 февраля, с 10.00 до 16.00 в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями (г. Белгород, ул.Архиерейская, 8).

- Наша ярмарка – отличная возможность провести время вместе с ребенком и порадовать его. Книжки, машинки, куклы, конструкторы и многое другое на любой возраст. Ну и, конечно же, главная цель – это помочь детям, - говорит организатор мероприятия Татьяна Шаповалова.

Посетить ярмарку может любой желающий. Все собранные средства пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями.