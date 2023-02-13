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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:19

Для безопасности на белгородских дорогах могут привлечь военную полицию

По словам губернатора, ситуация на дорогах тяжелая
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время оперативного совещания регионального правительства 13 февраля Вячеслав Гладков попросил глав муниципалитетов и сотрудников ГИБДД раз в две недели проводить совещания с военной полицией. Стороны должны будут обсуждать обеспечение безопасности на дорогах.

В ходе оперсовещания первый замгубернатора Евгений Мирошников доложил главе региона о текущем выполнении плана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По основным показателям количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения: 0,19 (план — 7,23); количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств: 0,78 (план — 1,8).

Губернатор подчеркнул, что в прошлом году показатели по нацпроекту не были выполнены. О причинах Вячеслав Гладков не упомянул, отметив лишь, что они находятся «за пределами наших возможностей».

- Я бы хотел попросить перейти в режим: проводить раз в две недели встречи глав муниципальных образований, ГИБДД и военной полиции. Надо перейти немножко в новый формат работы, исходя из текущей обстановки. Если не будем предпринимать никаких усилий, у нас так и будет тяжелая ситуация, - сказал глава Белгородской области.