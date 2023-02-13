Для безопасности на белгородских дорогах могут привлечь военную полицию

Во время оперативного совещания регионального правительства 13 февраля Вячеслав Гладков попросил глав муниципалитетов и сотрудников ГИБДД раз в две недели проводить совещания с военной полицией. Стороны должны будут обсуждать обеспечение безопасности на дорогах.

В ходе оперсовещания первый замгубернатора Евгений Мирошников доложил главе региона о текущем выполнении плана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По основным показателям количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения: 0,19 (план — 7,23); количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств: 0,78 (план — 1,8).

Губернатор подчеркнул, что в прошлом году показатели по нацпроекту не были выполнены. О причинах Вячеслав Гладков не упомянул, отметив лишь, что они находятся «за пределами наших возможностей».

- Я бы хотел попросить перейти в режим: проводить раз в две недели встречи глав муниципальных образований, ГИБДД и военной полиции. Надо перейти немножко в новый формат работы, исходя из текущей обстановки. Если не будем предпринимать никаких усилий, у нас так и будет тяжелая ситуация, - сказал глава Белгородской области.