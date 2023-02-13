На поддержание бюджетной стабильности Белгородской области выделят почти полмиллиарда рублей

Средства помогут сбалансировать доходные и расходные части. Фото: "КП" Архив

В 2023 году Белгородская область получит от федерального Правительства 498,5 млн рублей на поддержание стабильности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо нашего региона, финансирование также поступит в Красноярский край, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области. Всего на регионы выделят 9,4 млрд рублей. Деньги будут распределены между 10 областями, которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчёта этой дотации.

- Эти средства укрепят их бюджеты, помогут сбалансировать доходные и расходные части, – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 13 февраля.

По словам Председателя Правительства РФ, задачу выработать дополнительные механизмы, обеспечивающие устойчивость региональных бюджетов, Президент России.