Ревнивый белгородец ударил жену по голове баллоном от монтажной пены

Белгородец из-за ревности избил жену. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода поступило сообщение от медиков о том, что в больницу за помощью обратилась 46-летняя жительница областного центра. У женщины были ушибы и ссадины лица и головы. Выяснилось, что белгородка пострадала от рук супруга. Сотрудники полиции задержали 47-летнего подозреваемого.

По предварительным данным, в семье произошел конфликт конфликт на почве ревности. Разгневанный супруг во время ссоры схватил подвернувшийся под руку баллон от монтажной пены и несколько раз ударил им жену.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.