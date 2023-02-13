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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 13:21

Ревнивый белгородец ударил жену по голове баллоном от монтажной пены

Теперь мужчина может лишиться свободы на два года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец из-за ревности избил жену.

Белгородец из-за ревности избил жену.

Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода поступило сообщение от медиков о том, что в больницу за помощью обратилась 46-летняя жительница областного центра. У женщины были ушибы и ссадины лица и головы. Выяснилось, что белгородка пострадала от рук супруга. Сотрудники полиции задержали 47-летнего подозреваемого.

По предварительным данным, в семье произошел конфликт конфликт на почве ревности. Разгневанный супруг во время ссоры схватил подвернувшийся под руку баллон от монтажной пены и несколько раз ударил им жену.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.