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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:58

В Белгородской области за прошлый год оформлено больше 644 тысяч электронных больничных

Лидерами по количеству выданных ЭБЛ в регионе являются Белгород и Старый Оскол
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители Белгородской области уже за первый месяц нового года оформили 44 388 электронных больничных листов (ЭБЛ). В лидерах – Белгород и Старый Оскол со Старооскольским городским округом. Самыми активными медицинскими организациями, выдавшими наибольшее количество ЭБЛ, являются ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского» (свыше 118 тысяч ЭБЛ), городская поликлиника г. Белгорода (свыше 86 тысяч), Белгородская центральная районная больница (52,2 тысячи), Губкинская центральная районная больница (46,9 тысячи), Шебекинская центральная районная больница (24,8 тысячи).

Напомним, с 1 января 2023 года оплату электронных листков нетрудоспособности производит Социальный Фонд России. Обмен информацией о страховых случаях благодаря ЭБЛ стал прозрачным. Теперь работодателю не нужно хранить бумажные версии больничных. А врачам они экономят время на заполнение бумажных листков. Для пациента это, в первую очередь, сокращает время на оформление документа, а также исключает возможность потери.