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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:19

В Белгородской области на развитие событийного туризма направят почти 30 млн рублей

Средства выделят из федерального бюджета
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Деньги направят на организацию празднования 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения.

Деньги направят на организацию празднования 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На поддержку и развитие событийного туризма из федерального бюджета в Белгородскую область поступит порядка 29,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства направят на организацию празднования 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения.

Напомним, что 12 июля 1943 года произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На южном фасе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады – в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.

В регионе к юбилейной дате запланированы выступления творческих коллективов России и Белгородской области, лазерное шоу, шоу дронов, угощение Прохоровской кашей, шоу фейерверков, фронтовые концерты и агитбригады, фотозоны и интерактивные площадки.