Белгородские энергетики подключили к сети ИЖС для многодетных семей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Новая программа стартовала в Белгородской области в прошлом году по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. На первом этапе, уже в 2023 году, жилье получат 145 многодетных семей в 17 муниципальных образованиях области.

Для подключения новостроек к электросетям энергетики построили свыше пяти километров линий электропередачи, обеспечив домовладения заявленной мощностью в объеме 1 891 кВт, выполнили мероприятия по учету электроэнергии и подготовили оборудование для фактической подачи электроэнергии. Работы выполнены со значительным опережением графика.

- Своевременная подготовка сетей для социально значимых объектов, строительство которых ведется в соответствии с региональными и федеральными программами - один из главных приоритетов нашей работы в сфере технологического присоединения. Обеспечивая электроснабжение новых, школ, спорткомплексов, стадионов, домов для многодетных и малообеспеченных семей, мы, по сути, вносим свой вклад в повышение качества жизни населения и решение насущных социальных вопросов, - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.