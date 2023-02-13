Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 11:38

За выходные в Белгородской области полицейские выявили 1777 нарушений ПДД

325 белгородцев перешли дорогу в неположенном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Правоохранители отстранили от управления 52 нетрезвых водителя.

Правоохранители отстранили от управления 52 нетрезвых водителя.

За прошедшие выходные сотрудники ГАИ выявили 1777 нарушений Правил дорожного движения. Правоохранители отстранили от управления 52 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 15 ранее лишенных права управления. Двоих жителей региона, повторно севших за руль в пьяном виде, может ждать уголовное дело.

Составлено 325 административных материалов в отношении пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленном месте. В отношении водителей, не предоставивших преимущества пешеходам - 182 материала.

68 водителей привлечено к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Также был выявлен 61 автомобиль с нарушением светопропускной способности передних автостекол и 19 водителей, допустивших выезд на встречку.