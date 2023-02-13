За выходные в Белгородской области полицейские выявили 1777 нарушений ПДД

Правоохранители отстранили от управления 52 нетрезвых водителя.

За прошедшие выходные сотрудники ГАИ выявили 1777 нарушений Правил дорожного движения. Правоохранители отстранили от управления 52 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 15 ранее лишенных права управления. Двоих жителей региона, повторно севших за руль в пьяном виде, может ждать уголовное дело.

Составлено 325 административных материалов в отношении пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленном месте. В отношении водителей, не предоставивших преимущества пешеходам - 182 материала.

68 водителей привлечено к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Также был выявлен 61 автомобиль с нарушением светопропускной способности передних автостекол и 19 водителей, допустивших выезд на встречку.