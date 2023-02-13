Из-за обстрела ВСУ снова пострадала школа в Белгородской области

От обстрела сильно пострадала школа в поселке Красное. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Красное в Шебекинском городском округе 13 февраля. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако, не в первый раз досталось местной школе – есть повреждения фасада и окон.

- Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна. Напомню, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте. Глава муниципального образования и оперативные службы продолжают подомовой обход территории, - написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.