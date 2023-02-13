Власти Белгородской области продумают механизм помощи собственникам обстрелянных дач

Гладков: Дача не используется для постоянного проживания, но тем не менее нам надо выработать решение. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время еженедельного оперативного совещания главы приграничных муниципалитетов доложили губернатору Вячеслав у Гладкову о ходе работ по восстановлению поврежденных домов и квартир.

Так, в областном центре повреждено 207 ИЖС: на сегодняшний день восстановлено 191 дом, в стадии восстановления – 16. Кроме того, повреждено 675 квартир в 55 многоквартирных домах. Из них сейчас восстановлено 673 квартир в 52 МКД.

В Белгородском районе повреждено 735 частных домовладения и 3 квартиры. Работы завершены в 376 жилых помещениях, собственники их приняли.

В Шебекинском горокруге было повреждено 537 жилых помещений, из них восстановлено 295. В работе сейчас находятся 120 помещений.

В Грайворонском ГО повреждена 1 квартира и 259 частных домовладений. Квартира и 253 дома уже отремонтированы.

В Валуйском городском округе повреждено 415 жилых помещения, 321 уже восстановлено. 56 домовладений и 2 квартиры находятся в зоне ЧС.

В Краснояружском районе повреждено 89 жилых помещений, 79 — уже восстановлено. 8 квартир не подлежат ремонту, один дом собственник просит отремонтировать весной и ещё один дом находится в зоне ЧС.

Вячеслав Гладков поручил главам разработать предложения по оказанию помощи собственникам поврежденных дачный домов.

- У нас есть разрушения дачного массива. Дача не используется для постоянного проживания, но тем не менее нам надо выработать решение. Понимаем, что помощь должна оказываться. Какую помощь будут оказывать муниципальные образования и органы исполнительной власти? Предлагаю подумать над этим, — сказал глава региона.