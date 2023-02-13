В Белгороде «Лыжню России» могут снова перенести из-за отсутствия снега

фото: с сайта минспорта Белгородской области.

«Лыжня России» должна была пройти в минувшую субботу, 11 февраля. Однако из-за малого количества выпавшего снега ее перенесли. Соседи в Курской области не стали отменять мероприятие, в результате у участников лыжной гонки остались претензии.

Сегодня, 13 февраля, на оперативном совещании правительства обсудили возможную отмену «Лыжни России» в Белгородской области. Соревнования проведут только в том случае, если позволит толщина снега. При хорошем исходе лыжная гонка может состояться в ближайшую субботу.

-Курск провел, и очень большое количество лыж стерлись асфальтом. Было очень много жалоб, поэтому мы правильное приняли решение, что перенесли. Сегодня выйдем с комиссией посмотрим толщину снежного покрова. Если все хорошо, то в субботу проведем, - рассказала министр спорта региона Наталья Жигалова.

- Вы занимаете правильную позицию. У нас есть искусственный снег, но он не позволяет проводить массовые забеги. По асфальту на лыжах неудобно. Здесь глупых действий не должно быть, – отметил губернатор Вячеслав Гладков.