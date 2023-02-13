Белгородские оперативники пресекли деятельность подпольного алкомаркета

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Ровеньском районе полиция пресекла незаконный сбыт крупной партии алкогольной и табачной продукции. Под подозрением оказался 56-летний мужчина.

По предварительным данным, житель поселка Ровеньки приобрел алкоголь и сигареты с этикетками различных брендов для розничной продажи. Мужчину не смутило отсутствие лицензии на продажу. Магазин он организовал у себя в гараже. Именно там сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2268 пачек сигарет на общую сумму 254 016 рублей, а также 245 бутылок алкогольной продукции и шесть пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью на общую сумму более 98 тысяч рублей. Вся найденная продукция оказалась без маркировки.

В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.