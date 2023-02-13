Первые 70 белгородских школьников поехали в подмосковный оздоровительный лагерь

70 детей отправились в подмосковный детский оздоровительный лагерь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал, что сегодня первые 70 детей отправились из Белгородского района, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов в подмосковный детский оздоровительный лагерь. Такую возможность школьники получили благодаря Марии Львовой-Беловой, Уполномоченному по правам ребенка. В конце прошлого года она приезжала в Белгородскую область и предложила свою помощь по организации отдыха детей.

- Я надеюсь, что ребята наберутся новых эмоций, познакомятся с новыми друзьями и вернутся окрепшими в свои семьи. Но в целом мы сейчас ведем переговоры с Правительством Российской Федерации, чтобы во время летнего отдыха 15,5 тыс. детей отдохнули за пределами Белгородской области. Это, конечно, дети из приграничных районов, - отметил губернатор Белгородской области.