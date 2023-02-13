В Белгородской области детей в первый класс будут принимать через Госуслуги

Регионы теперь сами определяют старт приемкой кампании в 1 класс. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские первоклашки, согласно новым правилам, будут зачисляться в школу через портал Госуслуг. При этом с апреля 2023 года нельзя будет отправить заявление вместе со сканами документов на электронную почту школы. Плюс школа не имеет права запрашивать дополнительные документы, кроме подтверждения льгот.

С этого года каждая школа обязана размещать на Госуслугах сведения о количестве свободных менст для первоклашек, которые не проживают на закрепленной территории. Кроме того, регионы теперь сами определяют старт приемкой кампании в 1 класс.

В Белгородской области подать заявление можно уже с 1 апреля. Первый этап приема продлится до 30 июня – для льготников и проживающих на закрепленной территории. Второй этап - с 6 июля по 5 сентября. В этот период зачисляются дети от места их проживания при наличии свободных мест в школе.