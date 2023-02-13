Белгородцы смогут собрать подарки военнослужащим к 23 февраля

В Белгородской области стартует сбор подарков для военных. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во всех районах и городских округах Белгородской области откроются точки сбора подарков и гостинцев к предстоящему празднику для военнослужащих. В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ волонтеры будут отвечать за сбор и доставку участникам специальной военной операции.

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков отметил, что от белгородцев поступает очень много вопросов о том, как передать подарки, поздравления, рисунки военнослужащим.

- Переживающих за них белгородцев очень много, поэтому приняли решение: все, у кого есть желание поздравить наших парней, могут обращаться в администрации городов или районов и через администрации сформируем поздравления как наших военнослужащих, которые с оружием в руках защищают нашу страну, которые призваны были с территории Белгородской области, так и тех, кто сейчас выполняет боевые задачи из других регионов на территории Белгородской области, - сказал глава региона.

Посмотреть пункты приема можно здесь.