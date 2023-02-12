В Белгороде аферист украл мобильник у 15-летнего юноши

Зайдя в первый же торговый центр, злоумышленник сделал вид, что сдал мобильный телефон в ломбард. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что у её 15-летнего сына обманным путем похитили сотовый телефон. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

По предварительным данным, подозреваемый находился в игровом компьютерном клубе, где и заметил парня. Злоумышленник в ходе знакомства расположил к себе юношу и предложил ему легкий заработок, сообщив, что для этого несовершеннолетнему надо сдать в аренду свой мобильник в ломбард. Аферист пообещал школьнику уже вечером выкупить устройство, а также доплатить сверху 2000 рублей.

Зайдя в первый же торговый центр, злоумышленник сделал вид, что сдал мобильный телефон в ломбард. В качестве гарантии он отставил подростку 1000 рублей, после чего скрылся. На связь молодой человек больше не вышел. Позже поняв, что попал на уловку мошенника, юноша рассказал о произошедшем родителям. Сумма причинённого ущерба составила более 25 тысяч рублей.

В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.