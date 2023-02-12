Белгородские школьники освоили художественную роспись меловых скульптур

В арт-мастерской ребята получили навыки резьбы по мелу и художественной росписи меловых скульптур. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Коллектив детской художественной школы имени Виктора Григорова освоил инновационное направление декоративно-прикладного творчества – резьба по мелу. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В арт-мастерской ребята получили навыки резьбы по мелу и художественной росписи меловых скульптур. Были также организованы выставки и мастер-классы резьбы по мелу в рамках патриотической арт-ретроспективы «Родина Героя» в селе Ватутино. Меловые скульптуры представлялись на тематических площадках, посвященных Дню города Валуйки, а также на Рождественских образовательных чтениях.

Завершением проекта стала арт-ярмарка современного искусства. Мероприятие прошло в Валуйском историко-художественном музее, где было представлено более 70 меловых скульптур. На средства гранта приобретено выставочное и вспомогательное оборудование, материалы и инструменты для художественного творчества обучающихся художественной школы.