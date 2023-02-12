В Белгородской области появятся несколько новых рекреационных зон

Зоны отдыха в муниципалитете появятся также на пруду Копанский Яр села Славгородское. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Рекреационная зона в 2023 году будет обустроена в хуторе Гезов Алексеевского городского округа. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Местный пруд вошёл в программу по очистке водных объектов. Благодаря этому водоём удалось очистили от твёрдой и мягкой растительности. Теперь здесь решили создать условия для отдыха и рыболовства. Планируется обустроить зону площадью не менее 300 квадратных метров. Здесь установят беседки со столами и скамейками, зону для барбекю, лавочки, урны, спортивный комплекс, завезут песок.

Еще один подобный проект будет реализован в рамках программы инициативного бюджетирования в алексеевском селе Гарбузово. Предложение об обустройстве зоны отдыха на берегу реки Черная Калитва одобрили более 600 человек жителей сельской территории. Зоны отдыха в муниципалитете появятся также на пруду Копанский Яр села Славгородское.

Рекреационное пространство для купания, занятия спортом и отдыха на пляже будет обустроено и вблизи хутора Кошмановка Алексеевского сельского поселения Корочанского района.