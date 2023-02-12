Во всех муниципалитетах Белгородской области запустили проект по постоянному уходу за пожилыми людьми

В 2022 году в семи муниципальных образованиях Белгородской области запустили пилотный проект по постоянному уходу за пожилыми людьми. Сейчас услугой по постоянному уходу за пожилыми людьми пользуются 160 человек. Это помощь в соблюдении всех рекомендаций врачей, решение бытовых проблем и просто внимание и забота за человеком.

- Мы видим, что услуга востребована, поэтому приняли решение тиражировать ее на все муниципальные образования, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Подробную информацию можно узнать в органах социальной защиты муниципалитета или по телефону: 8(800) 555-39-49.