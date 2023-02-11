Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 20:10

В Белгороде состоялись ежегодные соревнования «Хаски-trail»

Юные горожане покатались на упряжке с ездовыми собаками
Наталия ИЛЮШНИКОВА
.

.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Центральном парке культуры и отдыха во второй раз прошел ежегодный забег с собаками. На площадке возле «Октября» владельцы четвероногих посоревновались в скорости и не остались без памятных призов. Участники каникросса, так называется бег человека в связке с собакой, на время преодолевали дистанцию в 380 метров.

.

.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Места распределились по двум номинациям – среди женщин и мужчин. Победители забега с собаками получили медали и призы от городского управления молодежной политики и клуба отдыха «Хаски 31».

.

.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

А всех желающих юных зрителей пушистого соревнования покатали на упряжках с ездовыми хаски.