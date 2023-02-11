В Белгороде состоялись ежегодные соревнования «Хаски-trail»

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Центральном парке культуры и отдыха во второй раз прошел ежегодный забег с собаками. На площадке возле «Октября» владельцы четвероногих посоревновались в скорости и не остались без памятных призов. Участники каникросса, так называется бег человека в связке с собакой, на время преодолевали дистанцию в 380 метров.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Места распределились по двум номинациям – среди женщин и мужчин. Победители забега с собаками получили медали и призы от городского управления молодежной политики и клуба отдыха «Хаски 31».

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

А всех желающих юных зрителей пушистого соревнования покатали на упряжках с ездовыми хаски.