Белгородские волейболисты проиграли «Локомотиву» десятый матч кряду

После 22-го тура «Белогорье» занимает шестое место с 38 очками. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 11 февраля, в Туле состоялся матч 22-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в статусе хозяев встречался с новосибирским «Локомотивом». В последний раз в рамках чемпионата страны «львы» побеждали железнодорожников аж 4 января 2019 года. И с тех пор, как отрезало.

Увы, прервать серию из девяти поражений кряду наши парни не смогли. Им удалось лишь сделать счет 1:1 после неудачи на старте поединка. В четвертой партии у номинальных хозяев был шанс во второй раз восстановить равновесие, но при счете 23:23 хладнокровнее действовали игроки «Локомотива». Итоговый счет – 25:19, 21:25, 25:17, 25:23 и суммарные 3:1 в пользу сибиряков.

После 22-го тура «Белогорье» занимает шестое место с 38 очками. Лидирует казанский «Зенит» (64 балла), московское «Динамо» и питерский «Зенит» (по 58). Теперь 15 февраля наши парни сыграют в Туле с татарстанским клубом. Начало встречи в 19:00.