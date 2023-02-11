Еще одно в Белгородской области попало под обстрел ВСУ 11 февраля

в результате обстрела никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле Белгородской области со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы - поврежден фасад и выбиты окна, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.