К летнему сезону в Белгороде подготовят семь пляжей

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Валентин Демидов в ходе рабочей поездки со своими заместителями проинспектировал городские пляжи. Подготовка к купальному сезону начинается уже с февраля. По словам мэра, уже поставлены задачи по благоустройству, обеспечению безопасности и развитию инфраструктуры на пляжах Белгорода.

В списке обязательного оборудования – раздевалки, туалеты, душевые, мусорные контейнеры. Все подготовки планируют завершить к 1 мая. Исключение – центральный пляж со стороны парка аттракционов. Здесь будет масштабная реконструкция. Его откроют к 1 июля.

- Поручил, где возможно, продумать зонирование территорий – выделить пространства для отдыха, спорта, детских игр. Все старое оборудование – заменить на более современное и удобное. И, конечно же, организовать дежурства спасателей и медиков, - рассказал Валентин Демидов.

Кроме того, параллельно решается вопрос с повышением качества обслуживания всей инфраструктуры – помимо пляжей еще и парковки. По словам мэра, в ближайшее время для выполнения этой функции создадут специализированную организацию.