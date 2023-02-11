12 февраля Белгородскую область накроет метель при -7 градусах

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. Местами метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от -4 до+1 градуса.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Белгородской области - умеренным снегом, метелью, порывами ветра - Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности.

Опасность для людей на улице при порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи - будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться под рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре и гололеде стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Осадки, гололедные явления могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.