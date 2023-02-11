Вячеслав Гладков проверил ход капремонта школ и детсадов в Прохоровке

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков в рамках рабочей поездки по Прохоровскому району проверил, как идут работы по капремонту в школах и детсадах муниципалитета. Здесь обновят в этом году 1 детский сад и 7 школ почти на 700 млн рублей.

К примеру, за 28 лет ни разу капитально не ремонтировалась общеобразовательная школа в селе Плота. Строители приступили к работам по реконструкции в мае прошлого года. сейчас строительная готовность 3-хэтажного здания – 68%. Проектная мощность – 165 школьных и 18 дошкольных мест. Сдать в эксплуатацию школу планируют в августе этого года.

Второй объект находится в Прохоровке – это двухэтажный детский сад №2 «Родничок» на 145 мест. Его строительная готовность – 65%. Сдача дошкольного учреждения запланирована на май этого года.

- Подрядчику и руководству муниципалитета при благоустройстве прилегающей территории необходимо перенять опыт своих коллег из Вейделевки. Там каждый шаг направлен на всестороннее развитие, на воспитание детей. Эту же атмосферу нужно постараться воссоздать здесь, - подчеркнул Вячеслав Гладков.