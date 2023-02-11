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НовостиПолитика11 февраля 2023 15:23

Члены белгородской территориальной самообороны продолжают учения

Их навестил губернатор
Алексей СЕРГУНИН
Тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны. Фото: скриншот видео.

Тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны. Фото: скриншот видео.

Сегодня, 11 февраля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков встретился сегодня с членами белгородской территориальной самообороны. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Сейчас у наших парней идет очередной этап подготовки. Под руководством опытнейших инструкторов, имеющих большой боевой опыт, - проходят ротные учения. Тысячи человек уже вошли в состав белгородской теробороны.

- Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно - защитят родную землю. Наши ребята готовы к выполнению любой задачи! – уверен Гладков.