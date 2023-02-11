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НовостиНедвижимость11 февраля 2023 14:21

В Белгороде канализационный коллектор заменят в марте этого года

По словам специалистов, объект изношен на 100%
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Работы будут проводится методом санации.

Работы будут проводится методом санации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже этой весной в Белгороде приступят к работам по замене канализационного коллектора. Сейчас через него проходят сточные воды от более 163 тысяч абонентов.

По оценке экспертов, объект изношен на 100%, аварийность критическая, но вывести его из работы на период ремонта невозможно. Работы будут проводится методом санации. То есть новую трубу будут протягивать в существующую.

Также специалисты приступили к строительству напорного коллектора диметром 800 мм от КНС-9 до городских очистных сооружений.

Напомним, изношенный коллектор проходит от проезда Автомобилистов до канализационной насосной станции-9 и имеет диаметр в 1,2 метра. Только за период 2020-2021 года на этом участке устранялось девять серьёзных аварий - разрушение трубопровода и несколько провалов.