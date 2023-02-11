У белгородцев просят ключи от укрытий сотрудники мэрии

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямого эфира губернатор зачитал обращение белгородки. Женщина рассказала, что к ней пришли люди якобы из городской администрации и попросили ключи от подвала, мотивируя это проверкой. Жительница областного центра не доверилась им, приняв за мошенников.

- На каком основании я должна предоставлять свои ключи. Есть ли люди, которые за это отвечают в администрации или они просто вышли на удачу и делают обзвон по всем квартирам? – возмутилась белгородка.

Вячеслав Гладков отметил, что женщина все правильно сделала, проявив бдительность. У сотрудников администраций есть разрешение на допуск в укрытия, и они обязаны его предъявить, спрашивая ключи.

- Нужно спросить документы, разрешение и право брать ключи от подвалов. Если это сотрудники администрации — право у них такое есть. Ведь есть поручение о проверке укрытий. Поэтому спрашивайте документы, - рекомендовал глава региона.