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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 12:05

В результате повторного обстрела белгородского Шебекино загорелась дача

Оперативные службы устраняют последствия обстрела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Есть повреждения в частном доме и хозпостройке.

Есть повреждения в частном доме и хозпостройке.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще один обстрел со стороны Украины пришелся по Шебекино сегодня, 11 февраля. К счастью, на этот раз никто не пострадал. Есть повреждения в частном доме и хозпостройке. Кроме того, из-за попадания снаряда загорелась дача.

- Повторный обстрел из «Градов» города Шебекино. Самое главное - пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия обстрела.