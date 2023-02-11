В результате повторного обстрела белгородского Шебекино загорелась дача

Есть повреждения в частном доме и хозпостройке. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще один обстрел со стороны Украины пришелся по Шебекино сегодня, 11 февраля. К счастью, на этот раз никто не пострадал. Есть повреждения в частном доме и хозпостройке. Кроме того, из-за попадания снаряда загорелась дача.

- Повторный обстрел из «Градов» города Шебекино. Самое главное - пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия обстрела.