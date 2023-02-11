В Белгородской области выдадут 7 жилищных сертификатов по госпрограмме

Общая сумма субсидий для Белгородской области составит почти 33,5 млн рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году за счет средств федерального бюджета сертификаты на приобретение жилья получат более 2,5 тысяч россиян. Семь таких сертификатов выделены на Белгородскую область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий, - отмечено на сайте кабмина.

Общая сумма субсидий для Белгородской области составит почти 33,5 млн рублей. Шесть из семи сертификатов пойдут для жителей региона, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, а также участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц. Еще один – для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.