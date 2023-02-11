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НовостиПолитика11 февраля 2023 10:33

ВСУ обстреляли белгородское село Муром

Снаряды повредили фасад и крышу одного из корпусов предприятия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.

Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Второй обстрел со стороны Украины пришелся по Белгородской области 11 февраля. Пострадал один из корпусов предприятия в селе Муром Шебекинского городского округа.

- Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона заявил об атаке беспилотниками инфраструктурного объекта в Яковлевском районе. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Оперативные службы устраняют последствия на месте происшествия.