Белгородцы завоевали 14 медалей на Кубке Сибири по кикбоксингу

Алексей Потеряхин и его воспитанники возвращаются из Сибири с уймой наград. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

Спортсмены ДЮСШ №4 Белгорода завоевали 14 наград, из которых десять – золотых.

В разделе лоу-кик (17-18 лет) первое место заняла Арина Кирик (весовая категория 52 кг).

В разделе фулл-контакт (13-14 лет) золото завоевал Анна Боршош (52 кг), выиграв два боя досрочно, отправив в нокдаун соперниц из Тывы и Красноярского Края. Серебро завоевала Мария Рыжова (48 кг), в полуфинале одолев досрочно соперницу из Красноярского края и в финале уступив спортсменке из республики Крым.

В разделе лайт-контакт (13-15 лет) победителем стал Давид Едаменко (37 кг), выиграв три боя. В разделе поинтфайтинг Давид выиграл два боя, оба закончив досрочно, и занял первое место.

В разделе лайт-контакт (10-12 лет) Арсений Железников (28 кг) в самой большой весовой категории - 26 человек, младшим возрастом (девять лет) завоевал золото, выиграв пять боев. В разделе поинтфайтинг Арсений выиграл бой и стал победителем турнира.

Таисия Шкарпеткина (10-12 лет) в разделе поинтфайтинг уверенно в финалах одержала победу и завоевала два золота в своем весе (42 кг) и весе свыше (47 кг). В разделе лайт-контакт Таисия выиграла три боя и завоевала два серебра в своем весе и весе свыше. Богдан Сорокин (37 кг), выиграв два боя, стал серебряным призером в разделе поинтфайтинг.

Михаил Туболец (8-9 лет) в разделе лайт-контакт уверенно одержал победы и завоевал два золота в своем весе (36 кг) и весе свыше (39 кг).

Анна Боршош получила специальный приз - костюм FORWARD. Арсений Железников получил специальный приз - перчатки CLINCH!

- Это невероятный результат - 14 финалов и не одной бронзы! Все спортсмены отработали на УРА! – поделился эмоциями в интервью «КП» тренер ребят Алексей Потеряхин.