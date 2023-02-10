Из белгородского приюта не будут выпускать собак

В ряде региональных пабликов появилась информация о возможном выпуске около 300 собак из приюта «Лучик надежды» в Белгороде.

- Информация о роспуске всех собак, содержащихся в приюте по ул. Коммунальная, 22, на территорию города Белгорода не соответствует действительности. Более того, организована работа по повышению эффективности взаимодействия с АНО «Лучик надежды» и недопущению нарушений по приёмке, стерилизации и чипированию животных, - пояснили в «Белгорблагоустройстве».

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также успокоил жителей города:

- Не переживайте. По моей информации, планов таких нет. Валентин Демидов и Юлия Щедрина (мэр Белгорода и заместитель губернатор соответственно – примечание ред.) встречу на территории объекта проведут в ближайшее время. Ещё раз - не переживайте!