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НовостиНедвижимость10 февраля 2023 13:06

В Чернянском районе Белгородской области заменили более сотни люков на водопроводных колодцах

Работы подходят к завершению
Алексей СЕРГУНИН
Специалисты устанавливают полимерные люки, которым не нужно будет выдерживать вес транспорта.

Специалисты устанавливают полимерные люки, которым не нужно будет выдерживать вес транспорта.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Замена люков на водопроводных колодцах стартовала в декабре 2022 года, и велись на объектах в Волотовском, Ездоченском и Лубянском сельских поселениях, а также в сёлах Ольшанка, Новая Масловка и Новоречье. Только с начала года новые крышки вмонтированы на 13 колодцах. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, сейчас специалисты устанавливают полимерные люки, которым не нужно будет выдерживать вес транспорта. Их меняют в зелёных зонах вне автомобильных дорог и тротуаров. Одна такая крышка обходится предприятию в 1,5 тысячи рублей.