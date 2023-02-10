В Чернянском районе Белгородской области заменили более сотни люков на водопроводных колодцах

Специалисты устанавливают полимерные люки, которым не нужно будет выдерживать вес транспорта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Замена люков на водопроводных колодцах стартовала в декабре 2022 года, и велись на объектах в Волотовском, Ездоченском и Лубянском сельских поселениях, а также в сёлах Ольшанка, Новая Масловка и Новоречье. Только с начала года новые крышки вмонтированы на 13 колодцах. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, сейчас специалисты устанавливают полимерные люки, которым не нужно будет выдерживать вес транспорта. Их меняют в зелёных зонах вне автомобильных дорог и тротуаров. Одна такая крышка обходится предприятию в 1,5 тысячи рублей.