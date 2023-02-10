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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:38

Жительнице Шебекинского горокруга Белгородской области исполнилось 100 лет

Она родилась в Курганской области, но перебралась в наш регион в 2015 году
Алексей СЕРГУНИН
Мария Федоровна живет в Масловой Пристани.

Мария Федоровна живет в Масловой Пристани.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Мария Тимофеева родилась в Курганской области. С началом Великой Отечественной войны она оказалась в Челябинской, где трудилась на тракторном заводе, внося свой вклад в великую Победу. В 1960 году вместе с семьей переехала в Казахстан, а восемь лет назад судьба привела ей на Белгородчину.

Сейчас Мария Федоровна живет в Масловой Пристани, окруженная постоянным вниманием и заботой любящих ее людей. Сегодня, 10 февраля, в 100-летний юбилей Марию Тимофееву поздравил глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов.