Жительнице Шебекинского горокруга Белгородской области исполнилось 100 лет

Мария Федоровна живет в Масловой Пристани. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Мария Тимофеева родилась в Курганской области. С началом Великой Отечественной войны она оказалась в Челябинской, где трудилась на тракторном заводе, внося свой вклад в великую Победу. В 1960 году вместе с семьей переехала в Казахстан, а восемь лет назад судьба привела ей на Белгородчину.

Сейчас Мария Федоровна живет в Масловой Пристани, окруженная постоянным вниманием и заботой любящих ее людей. Сегодня, 10 февраля, в 100-летний юбилей Марию Тимофееву поздравил глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов.