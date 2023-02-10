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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:13

Белгородец незаконно вырубил девять деревьев акации

Ущерб составил 38 700 рублей
Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что на одной из улиц были незаконно спилены деревья белой акции. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В ходе проверки участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина спилил возле соседнего дома девять деревьев и изготовил из них столбы, которые установил на своем участке, чтобы предотвратить сползание грунта в водоем. Ущерб, причиненный лесничеству, составил более 38 700 рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.