Центральный парк Нового Оскола Белгородской области обновят в 2023 году

На эти цели из федерального бюджета выделены 70 млн рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2023 году в Новом Осколе Белгородской области обновят инфраструктуру Центрального парка им. М. Горького. На эти цели из федерального бюджета выделены 70 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе работ специалисты благоустроят центральный вход выложат покрытие детской игровой зоны разноцветной мозаикой, установят сухие фонтаны, качели разных видов, мини-сцену.

Напомним, в рамках Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Белгородской области реализуют четыре объекта. Всего на эти цели Правительство РФ выделило 315 млн рублей.