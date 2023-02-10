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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:00

Белгородская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по качеству жизни

Уровень жизни оценивался по десяти направлениям
Алексей СЕРГУНИН
Помимо седьмого места наш регион вошел в тройку лидеров в ЦФО по уровню приверженности.

Помимо седьмого места наш регион вошел в тройку лидеров в ЦФО по уровню приверженности.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Агентство стратегических инициатив опубликовало результаты рейтинга субъектов РФ по качеству жизни, который разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом жительства. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Помимо седьмого места наш регион вошел в тройку лидеров в ЦФО по уровню приверженности – это социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населённом пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок. В эту тройку также вошли Москва и Московская область.

Уровень жизни в субъектах РФ оценивался по десяти направлениям: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.

Добавим, что в десятку рейтинга также вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Чувашская республика, Севастополь и Тульская область.