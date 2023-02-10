В Белгородской области в столкновении автобуса, «Фольксвагена» и «Ниссана» пострадали девять человек

Столкновение спровоцировал «Фольксваген Пассат». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 9 февраля, в 8:40 в районе дома № 3 по ул. Железнодорожная в Губкине 25-летняя девушка, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны ул. Победы в направлении ул. Революционная, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ниссаном Альмера» под управлением 52-летнего водителя, а также с автобусом «ИМЯ-М 3006» под управлением 65-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водители легковых автомобилей, 18-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген», а также шесть пассажиров автобуса пострадали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.