Здоровье: после пандемии россияне стали больше следить за ним

Однако рост расходов на медицину закономерен, считают эксперты, и связан с повышением цен.

Две трети россиян тратят на свое здоровье не более 5 тысяч рублей в месяц - таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах». Однако около половины россиян заявляет, что тратит на лекарства примерно столько же, сколько на пике пандемии.

Наибольшее число тех, кто после пандемии стал больше следить за своим здоровьем, отмечается на Северном Кавказе (45%). У 50% россиян отношение к личному здоровью не изменилось.

28% респондентов из-за пандемии стали лучше относиться к ЗОЖ и активнее заниматься физкультурой и спортом. Больше всего - на Урале (34%), в Центральном федеральном округе и в Москве и Московской области (по 33%).

Расходы на вызов и посещение врачей за последний год выросли у 20% опрошенных. У 38% - увеличились расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии (на Северном Кавказе эта доля достигает 54%, тогда как на Дальнем Востоке только 22%). К слову, на востоке страны больше всего и тех, кто не следит за здоровьем и не занимается спортом.