Белгородец обокрал два магазина, чтобы купить игрушечного мишку и цветы

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 февраля в ОМВД России по Алексеевскому городскому округу с заявлениями о кражах из магазинов обратились сразу два предпринимателя. Их торговые точки располагаются по соседству в одном помещении. В обоих случаях добычей стала выручка. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник использовал перчатки. Но такая предусмотрительность не помешала полицейским выйти на его след. Подозреваемый – 35-летний мужчина – был задержан оперативниками на территории соседнего Красногвардейского района, где проживает его мать.

Предварительно установлено, что ранее он работал у одного из предпринимателей. Мужчина знал, где хранятся деньги и что территория пока не охраняется. После получения зарплаты он не вышел на работу, но спустя полторы недели решил вернуться в магазин ночью. Перебравшись через забор и, выдавив пластиковую дверь, подозреваемый проник в помещение. Открыв найденным ключом сейф в магазине металлических изделий, он похитил из него более 20 тысяч рублей. Из деревянного ящика в торговой точке, специализирующегося на продаже электроники, мужчина забрал около 36 тысяч рублей, после чего скрылся.

Большую часть похищенного мужчина успел потратить на личные нужды, а также подарил своей девушке букет за семь тысяч и мягкую игрушку. Подаренного медведя, а также оставшиеся девять тысяч изъяли сотрудники полиции. В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.