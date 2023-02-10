Белгород занял 24-е место среди столиц регионов РФ по качеству атмосферного воздуха

В рейтинг городов по качеству воздуха эксперты КБ «Стрелка» включили 170 крупнейших населённых пунктов, в том числе все столицы регионов России. Исследование построено на индексе TAQI на основании космического мониторинга земли. В основу рейтинга легли измерения TROPOMI (спутник Sentinel-5P) таких распространённых загрязнителей, как угарный газ, аэрозоли, диоксид озота, диоксид серы и формальдегид с учётом их влияния на здоровье человека.

Уровень загрязнённости воздуха, исходя из индекса TAQI, оценили в пять степеней: незначительный, низкий, повышенный, высокий и очень высокий. Незначительным загрязнение оказалось только в трёх столицах регионов России: в Кызыле (индекс 5,6), Астрахани (10,4) и Элисте (10,6), а также в городах Первоуральске (10,7) Кисловодске (10,9).

Белгород отнесён к категории городов с низким уровнем загрязнения воздуха. Именно такой индекс оказался и у других столиц регионов Черноземья. Лучше всего воздух – в Тамбове (11-е место, индекс 13,9), далее идут Курск (18-е место,15,7), Воронеж (34-е место, 19,8) и Липецк (35-е место, 19,8).