Под Белгородом сторож похитил почти 300 кг комбикорма

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району пресекли кражу продукции с территории сельскохозяйственного производственного кооператива. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, за время своей смены 48-летний сторож успел перебросить через ограждение 14 мешков комбикорма весом около 300 кг. Впоследствии мужчина погрузил продукцию в автомобиль, но вывезти её не успел, так как был задержан. Полицейские также установили, что двумя днями ранее мужчина похитил четыре мешка комбикорма, который частично успел скормить домашним животным. Остальное было изъято по месту жительства подозреваемого. Общая стоимость похищенной фигурантом сельскохозяйственной продукции составила около 14 тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.