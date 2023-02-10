В Белгородской области в 2022 году заменили 261 лифт в многоквартирных домах

В 2022 году в регионе заменили 261 лифт в многоквартирных домах. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде и Старом Осколе заменили лифты в 72 многоквартирных домах. На эти цели направили 562 млн рублей. В новых лифтах установлена современная система безопасности. Кроме того, высокотехнологичные подъемники отличаются точностью, плавностью хода и повышенной энергоэффективностью. Предельный срок службы пассажирского лифта составляет 25 лет.